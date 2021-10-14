Якутск, 14 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Жители Якутии, у которых есть знаки отличия ВФСК «Готов к труду и обороне», смогут меньше платить за посещение спортивных объектов. Соответствующий приказ подписал министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Григорьев, сообщается 14 октября в Instagram муниципального центра тестирования на ГТО в Якутске.

toanmda Золотой значок ГТО

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В соответствии с перечнем скидок, обладатели золотого знака будут платить только полцены, серебряного — 60% от стоимости, бронзового — 70%. Скидка не будет суммироваться с другими льготами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Якутии 30 человек получили золотые знаки и удостоверения о выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с подписью министра спорта РФ.