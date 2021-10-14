Мадрид, 14 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Испанское правительство повысит собственные зарплаты на 2%. Об этом пишет испанское издание La Razón.

(сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE Педро Санчес

Отмечается, что после заключения соглашения между PSOE и Unidas Podemos по общему государственному бюджету на 2022 год, зарплата членов исполнительной власти в следующем году будет увеличена.

Председатель правительства, вице-премьеры и министры получат повышение зарплаты на 2%. Это объясняется тем, что для них было применено такое же повышение, как и для государственных служащих. Таким образом, премьер-министр Испании Педро Санчес в 2022 году будет получать 86 452 евро.

Вице-президенты Надя Кальвиньо, Йоланда Диас и Тереза Рибера, в свою очередь, будут получать зарплату меньше на 5000 евро, а именно — 81 341 евро. Что касается остальных министров, то в результате повышения их зарплаты составят 76 355 евро.