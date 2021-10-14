Владивосток, 14 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Приморцы стали финалистами второго Всероссийского чемпионата по производительности труда — это команда правительства региона в номинации «Региональные органы исполнительной власти» и команда Дальневосточного федерального университета в номинации «Высшие учебные заведения». Финал состоится 12 ноября в Москве, сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

(сс) Андрей Субботин Монумент Слава Труду

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В самой масштабной деловой игре года участвуют 1280 управленцев из 52 регионов России. По итогам отборочного этапа сформировано более 120 команд, которые сразились в бизнес-симуляторе.

В команду правительства Приморья вошли представители минэкономразвития, минфина и министерства цифрового развития.

«Современному управленцу необходимо быстро ориентироваться в постоянно меняющихся условиях, принимать различного уровня решения, каждый день совершенствовать навыки, знания и умения, накапливая компетенции», — сказала участница Ольга Сизарева.

Второй Всероссийский чемпионат по производительности труда проводится в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», входящего в нацпроект «Производительность труда».

«Сам язык нацпроекта нужно перевести с «экспертного» на «народный», чтобы простые люди не только в целом одобряли саму необходимость такого нацпроекта, но и понимали, как именно он улучшит их труд, а также труд коллег. Это также позволит повысить вовлеченность сотрудников во внедрение эффективных решений по повышению производительности на предприятиях, где они работают», — считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Производительность труда и поддержка занятости» Алексей Комиссаров.

Как сообщало ИА REGNUM, более 550 предприятий Москвы могут присоединиться к национальному проекту проекту «Производительность труда и поддержка занятости».