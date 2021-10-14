Москва, 14 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Нефтяной рынок в настоящее время стал гораздо более предсказуемым, чем рынок газа. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя».

Government.ru Александр Новак

«В следующем году, возможно, мы уже получим к концу года полное восстановление рынка. Опять же, это пока что прогнозы — мы надеемся на это. То соглашение, которое было подписано в 2020 году, в апреле прошлого года с коллегами, многие из которых присутствуют здесь, дал свой позитивный эффект для мирового рынка», — заявил Новак.

«В отличие от газового, нефтяной рынок сейчас более прогнозируемый и более понятный для участников рынка. Поэтому мы можем говорить о том, что сегодняшние цены и сегодняшний баланс спроса и предложения отражает, в принципе, нынешнюю реальную ситуацию на нефтяном рынке», — указал он.