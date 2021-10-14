Нижний Тагил, Свердловская область, 14 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Ранее судимый уроженец Нижнего Тагила Свердловской области приговорен к 11 годам лишения свободы. Всему виной 30 ударов табуретом, которые мужчина нанес собутыльнику, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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По версии следствия, тагильчанин во время застолья захотел отомстить своему знакомому за побои женщине, вместе с которой они все находились за одним столом.

Злоумышленник выдернул табурет из-под мужчины и нанес им, а также ногами не менее 30 ударов по голове и телу своей жертвы. Собутыльник скончался на месте от полученной черепно-мозговой травмы

Суд назначил тагильчанину наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии особого режима.