Улан-Удэ, 14 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В сентябре в Бурятии услуги в среднем подешевели на 0,5% по сравнению с августом. При этом в некоторых сферах наблюдается резкий рост цен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Студент

В частности, наибольший рост тарифов зафиксирован на обучение в негосударственных учебных заведениях высшего профессионального образования — в 2,3 раза. Годовая стоимость КАСКО выросла на 15,8%, страхование жилья — на 11,7%. За проживание в общежитии студентам придётся заплатить на 7,7% больше.

«В сфере бытовых услуг подорожали: ремонт холодильников всех марок на 4,4%, постановка набоек — на 4,1%, установка пластиковых окон — на 3,4%, мойка легкового автомобиля — на 2,8%, печать цветных фотографий — на 2,7%», — добавили в службе статистики.

На фоне этого авиаперелет экономическим классом подешевел на 19,7%.