Тюмень, 14 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Тюмени осуждён предприниматель за контрабанду лесоматериалов на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Пресс-служба тюменской таможни Контрабанда лесоматериалов

Тюменские таможенники выявили факты незаконного перемещения более 1800 кубометров пиломатериалов хвойных пород древесины в Узбекистан через Казахстан. Операция проходила совместно с региональным Управлением ФСБ России по Тюменской области.

При таможенном декларировании обвиняемый предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о законности происхождения лесоматериалов.

Суд приговорил его за контрабанду леса к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 700 тысяч рублей.