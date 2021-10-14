Асадабад, Афганистан, 14 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В столице афганской провинции Кунар городе Асадабаде после предположительного ракетного удара прогремел взрыв, сообщает 14 октября РИА Новости.

1stvc.net Взрыв

Отмечается, что ракеты могли запустить с территории Пакистана. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 150 жертвах взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Ещё как минимум 200 человек пострадали.

Ответственность за теракт взяло «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пришедшие к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили теракт и обещали найти и наказать его организаторов и исполнителей.