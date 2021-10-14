Одесса, Украина, 14 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Судно Военно-морских сил (ВМС) ВС Украины, которое ранее потерпело бедствие в районе острова Змеиный в Черном море, буксируют в порт его базирования — город Одессу. Об этом 14 октября говорится в сообщении на странице украинских в соцсети Facebook.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«В настоящее время судно буксируют к месту Одессы в сопровождении кораблей и катеров ВСУ и морской поисково-спасательной службы министерства инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что экипаж судна, который не участвует в мероприятиях по борьбе за его живучесть, уже доставлен в место постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Чёрном море потеряло ход вспомогательное судно ВМС Украины U811 «Балта».