Москва, 14 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В России планируют в 2022 году вернуть базовую математику в качестве обязательного предмета для тех, кто получает аттестат и не выбрал «базу» как экзамен для поступления в вуз. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз», — сказал Музаев.

По его словам, выпускники, которые выбрали математику для поступления в вуз, в случае положительного результата «также получат аттестат».