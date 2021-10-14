Москва, 14 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. После участившихся нападений учащихся на школы в России задумались о принятии новых мер по усилению контроля за молодёжной и подростковой средой. Так, в частности, предлагается проводить социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность школьников к насильственным действиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

Разработать соответствующие учебно-методические рекомендации по изучению склонности учащихся школ к агрессии и насилию Минобрнауки РФ рекомендовала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ. Также рекомендовано увеличить количество педагогов-психологов в учреждениях.

Читайте также: Глава СКР призвал ограничить показ сцен насилия на федеральных каналах

Отмечается, что меры профилактики за последние десять лет помогли снизить уровень подростковой преступности почти вдвое. Однако проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учеников и педагогов образовательных организаций, до сих пор остаётся актуальной и требует контроля и проверок.

«С учётом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме «Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в РФ», — говорится в документе.

Ранее по теме: «У «деточек» массово начинает крышу сносить» — о ЧП в лицее Прикамья

Доложить в правкомиссию о проделанной работе Минобрнауки должно до 15 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередной трагедии с нападением на учебное учреждение, которая произошла в Пермском крае, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить на российских федеральных каналах демонстрацию сцен насилия и жестокости. Он пояснил, что есть связь между подобными трансляциями и агрессией. Кроме того, они влияют и на уровень преступности среди молодёжи, а также интеллектуальное развитие несовершеннолетних.