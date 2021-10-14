Ещё один челябинский бизнесмен попался на неуплате налогов
Челябинск, 14 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё один бизнесмен попался на уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.
Kakprosto.ru
Налоги
Преступление было совершено в 2017—2019 годах. По данным следствия, индивидуальный предприниматель сдал налоговые декларации с ложными сведениями. Всего он не доплатил более 2 млн рублей как налогов, так и страховых взносов.
Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже выявляли уклонистов от уплаты налогов. Некоторые из них избежали уголовного наказания, возместив задолженность.