Челябинск, 14 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё один бизнесмен попался на уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kakprosto.ru Налоги

Преступление было совершено в 2017—2019 годах. По данным следствия, индивидуальный предприниматель сдал налоговые декларации с ложными сведениями. Всего он не доплатил более 2 млн рублей как налогов, так и страховых взносов.

Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже выявляли уклонистов от уплаты налогов. Некоторые из них избежали уголовного наказания, возместив задолженность.