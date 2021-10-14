Москва, 14 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Мировой газовый рынок практически восстановился. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«На мой взгляд, рынки довольно быстро восстановились. Если говорить о газовом рынке, то восстановление практически полное, и даже с учётом тех холодных зимних температур, которые были прошлой зимой, мы видим полное восстановление спроса и дефицит на рынке», — заявил Новак.

По его словам, угольный рынок также восстановился, однако нефтяной возвращается медленнее к прежним показателям.

«Что касается нефтяного рынка, он восстанавливается последовательно, и это наиболее сбалансированный рынок, который на сегодняшний день хоть и в полном объёме не восстановился по итогам мирового кризиса 2020 года, тем не менее мы видим, что в 2021 году общий рост спроса примерно составит 6 млн баррелей из тех 10, которые мы потеряли в прошлом году», — подчеркнул он.