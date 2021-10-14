Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Активный вывоз картофеля из Ростовской области является одной из причин резкого скачка цен на овощ. Об этом сообщил донской министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Картофель

«В текущем году в связи с погодными условиями в ряде регионов и сдвигом в них сроков уборки наблюдается нехарактерный для текущего периода вывоз картофеля из Ростовской области и низкая представленность на донском рынке картофеля из других регионов страны», — сказал глава ведомствам на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

В Ростовской области приобрести продукты питания по себестоимости можно на продовольственных ярмарках выходного дня, где, к примеру, килограмм картофеля можно приобрести за 38 рублей.

В настоящее время в Ростовской области труженики села собрали урожай картофеля с 82% площадей. Валовой сбор уже на 5,5% превышает прошлогодний показатель — 145,7 тысячи тонн.

ИА REGNUM сообщало, что жители Ростовской области начали массово скупать картофель из-за сообщений о его предстоящем подорожании.