Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Россия призывает Евросоюз отказаться от планов по развёртыванию на Украине военно-тренировочной миссии. Это усилит напряжённость в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 октября на брифинге в Санкт-Петербурге.

Mid.ru Мария Захарова

Она отметила, что Брюссель рассматривает планы по созданию на украинской территории военно-тренировочной миссии, и это, безусловно, беспокоит Москву. Эта инициатива прямо противоречит Минским соглашениям, её реализация только усилит милитаризацию Украины и обострит напряжённость на юго-востоке страны.

«Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского Комплекса мер. И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага», — заявила представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в минобороны Украины рассчитывают, что уже в этом году ЕС развернёт в стране военно-учебную миссию, которая выразит «солидарность» с Киевом «на фоне продолжающейся военной активности России на границе». Вместе с тем в Брюсселе есть те, кто считает подобную миссию ненужной авантюрой.

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