Париж, 14 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Компания Peugeot может представить электрический внедорожник Peugeot 3008 третьего поколения в конце 2023 года. Об этом сообщает издание L'Argus.

L'Argus Рендер Peugeot 3008 третьего поколения

Проект по созданию нового Peugeot 3008 получил название P64. Отмечается, что новая модель станет электрической и получит более динамичный и спортивный экстерьер.

По данным издания, внедорожник 3008 будет менее «квадратным». Тут имеется в виду корма модели. Автомобиль будет иметь профиль внедорожника-купе с наклонным задним стеклом в стиле Lexus NX.

Ожидается, что со сменой поколения Peugeot 3008 получит новую силовую установку. Так, в моторной линейке модели будут отсутствовать дизельные моторы. Внедорожник лишится 1,5-литрового агрегата BlueHDi производительностью 130 л. с.

Модель получит гибридную установку, состоящую из бензинового мотора PureTech на 1,2 л, который будет дополнен 48-вольтовым гибридным агрегатом (MHEV). В качестве трансмиссии будет установлена на выбор механическая коробка передач или «автомат».

Peugeot e-3008 будет иметь один или два электродвигателя мощностью от 170 до 245 л. с. Они будут питаться от батареи, ёмкость которой будет варьироваться от 87 до 104 кВтч. Запас хода будет составлять от 400 до 700 км.

Ранее на авторынке России дебютировал кроссовер Peugeot 2008 с новым 150-сильным мотором PureTech.

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