Оренбург, , 10:33 — REGNUM На должность первого заместителя прокурора Оренбургской области назначен Евгений Шейрер. Ранее он работал заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Оренбуржья.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоит отметить, с 2013 году в должности первого зампрокурора Оренбуржья трудился Алексей Волков. Летом 2020 года он недолгое время являлся и.о. прокурора региона.

Добавим, Евгений Шейрер родился в 1973 году в Челябинске. Имеет диплом Уральской государственной юридической академии. Трудовую деятельность начинал с помощника прокурора, когда учился на пятом курсе вуза.

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