Курильск, Сахалинская область, 14 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. На Сахалине в Курильском районе прокуратура через суд добилась ремонта сетей водоснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в областной прокуратуре.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

Читайте также: В Хабаровске к зиме отремонтировали более 6 км трубопроводов

Прокуратура установила, что в Курильском районе сети водоснабжения находятся в аварийном состоянии, так как в течение длительного времени на них не проводились ремонтные работы. Ведомство обратилось в суд, который обязал администрацию произвести ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью более 900 м. На 14 октября ремонт был полностью завершен, участок готов к прохождению зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в рамках подготовки к отопительному сезону выполнены капитальный ремонт и реконструкция магистральных трубопроводов протяженностью 6,6 км (с учетом устранения аварийных повреждений), а также внутриквартальных муниципальных сетей, протяженностью 9,6 км.