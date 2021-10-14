Уфа, 14 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. 652 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 74 826 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 64 866 человек, в том числе 665 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 36 пациентов с COVID-19.

Прививки от этой инфекции поставили 1 374 700 человек, завершили вакцинацию 1 238 126 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 13 октября в регионе за сутки выявили 662 носителя коронавируса.