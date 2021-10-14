Тбилиси, 14 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может стать фигурантом уголовного дела о передаче «исторических грузинских» земель, включая часть монастырского комплекса Давид-Гареджи, под контроль Азербайджана. Об этом сообщил журналистам прокурор Михаил Садрадзе.

Paata Vardanashvili Комплекс Давид Гареджи

«Главный акцент этого следствия в том, что активные действия проводятся против лица, отдающего поручение. Именно в этом контексте я упомянул, что будут проведены абсолютно все следственные действия, будут опрошены все фигуранты дела. Это также может быть Михаил Саакашвили», — отметил прокурор.

Он сообщил, что рассмотрение дела по существу начнётся заново из-за того, что предыдущий судья взял отвод по состоянию здоровья. Заседание назначено на 27 октября.

Напомним, осенью 2020 года следователи Генпрокуратуры Грузии возбудили дело о «сдаче» грузинских земель под контроль Азербайджана.

По версии следствия представители грузинской стороны в комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева, когда президентом страны был Саакашвили, якобы утаили топографические карты. В результате этого комиссия признала права Азербайджана на 3,5 тыс. гектаров территории и комплекс грузинских древних православных храмов Давид Гареджи.