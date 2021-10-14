Москва, 14 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Европейские партнеры пока не обращались к России с просьбой увеличить поставки газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

На вопрос журналистов о сроках закачки газа в подземные Новак ответил, что вопрос этот находится в компетенции «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до конца 2021 года выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок.

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