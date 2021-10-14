Ульяновск, 14 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Ульяновске Ленинский районный суд вынес приговор бывшему руководителю коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Осенью 2013 года учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Силен» для привлечения наибольшего количества инвестиций в виде денежных средств организовал рекламную кампанию, предлагая населению приобрести квартиры и офисные помещения в возводимом фирмой 23-этажном доме по улице Кролюницкого в Ульяновске.

Руководитель знал, что организация не имеет разрешения на строительство. Значительная часть поступивших финансовых средств была израсходована им по своему усмотрению на иные цели. Ущерб от действий злоумышленника, причиненный участникам долевого строительства в период с ноября 2013 года по март 2020 года, составил более 240 млн рублей.

Экс-директора приговорили к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании ущерба.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области в 2022 году планируют сдать в эксплуатацию значительную часть проблемных многоквартирных домов, а до конца 2023 года закрыть проблему обманутых дольщиков.

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