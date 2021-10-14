Тункинский район, Бурятия, 14 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Институте солнечно-земной физики СО РАН завершили проектирование крупного солнечного телескопа с диаметром зеркала три метра (КСТ-3). Он будет построен на территории Саянской солнечной обсерватории в Тункинском районе Бурятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе института.

Ордена трудового красного знамени Институт солнечно-земной физики СО РАН КСТ-3

Работа над проектом, который учёные называют уникальным для России и мировой науки, велась восемь лет. Он включает 30-метровую башню телескопа, в которой предусмотрен отвод тепла из подкупольного пространства. Общий вес телескопа составит 120 тонн, а его оптическая схема включает 13 зеркал, главное из которых изготовят из астроситалла толщиной 120 мм и массой более 2 тонн.

Проект нацелен на исследование природы магнитных полей и цикла солнечной активности. По словам директор института Андрея Медведева, учёные смогут изучать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий.

«Комплекс приборов даст ученым возможность проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества, что позволит изучать причины возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на Солнце. Таким образом, работая на телескопе, мы сможем решать и фундаментальные, и прикладные научные задачи», — отметил он.