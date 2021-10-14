Благовещенск, 14 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Амурской области обязательной вакцинации подлежат люди старше 60 лет, госслужащие и призывники, вахтовики и работники компаний в пятнадцати сферах деятельности. Список тех, кого будут принуждать ставить прививки от COVID-19, есть в постановлении временно исполняющего обязанности главного санитарного врача Амурской области Михаила Шептунова от 14 октября. Скан документа опубликовал телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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В том числе обязательной вакцинации подлежат люди старше 60 лет с сердечно-сосудистыми, бронхолёгочными заболеваниями, ожирением и диабетом.

В постановлении также есть список организаций, в которых должны быть в соответствии с постановлением привиты не менее 80% работников. Так, обязательная вакцинация предписана для сотрудников предприятий торговли, общественного питания, транспорта и оказания бытовых услуг, а также салонов красоты, оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, курьерских и почтовых служб.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре обязывают прививаться работников многофункциональных центров, организаций в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры социальной защиты и социального обслуживания. Прививки придётся делать сотрудникам детских игровых комнат, развлекательных и досуговых центров, парков культуры и отдыха.

Необходимость вакцинации аргументирована сильным распространением в регионе коронавирусной инфекции и основывается на федеральных законах «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии на руководителей предприятий и организаций возложат ответственность за достижение показателя вакцинации трудовых коллективов в 80%. Некоторые категории граждан обяжут делать прививки.