Москва, 14 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Москве подошёл к концу 7-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). В ходе торжественной церемонии, прошедшей в киноцентре «Октябрь», объявили победителей и обладателей специальных наград этого года. После сложного 2020-го года фестиваль вернулся к полноценному очному формату.

фото предоставлены организаторами кинофестиваля Церемония закрытия 7-го Московского еврейского кинофестиваля

Фильмы, признанные лучшими по итогам 7-го МЕКФ, были награждены 12 октября. Жюри под руководством режиссёра, продюсера, актёра и сценариста Вадима Перельмана выбрало победителей в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Приз жюри», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм». Также были вручены Специальный приз общины «самой кинематографически активной еврейской общине Европы» и Награда фонда «Генезис» «За фильм с наибольшим образовательным потенциалом». Ранее лауреатов специального приза имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему» и Почетного приза «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России» объявили на церемонии открытия фестиваля. Ими стали Вадим Перельман и Елена Якович соответственно.

Полный список победителей 7-го Московского еврейского кинофестиваля:

Лучший фильм: «Город у реки», реж. Виестурс Кайриш (Латвия, Чехия, Литва).

Приз жюри: «Не возненавидь», реж. Мауро Манчини (Италия).

Лучший художественный короткометражный фильм: «Её танец», реж. Бар Коэн (Израиль).

Лучший документальный полнометражный фильм: «Это была не любовь», реж. Майя Сарфати (Израиль).

Особое упоминание жюри в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм»: «Любовь и всякое», реж. Джудит Хелфанд (США).

фото предоставлены организаторами кинофестиваля Вручение наград

Лучший документальный короткометражный фильм: «263 ночи», реж. Ирина Тарасова (Беларусь, Израиль, Россия).

Особое упоминание жюри в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм»: «Любовь и смерть Йозефа и Цилли», реж. Дин Голд (Канада).

Специальный приз общины 7-го МЕКФ «Самой кинематографически активной еврейской общине Европы»: «1618», реж. Луис Исмаэль (Португалия).

Награда фонда «Генезис» 7-го МЕКФ «За фильм с наибольшим образовательным потенциалом»: «Дети Уиндермира», реж. Майкл Сэмюэлс (Великобритания, Германия).

Приз имени Якова Каллера 7-го Московского еврейского кинофестиваля за «Лучший российский фильм 2021 года на еврейскую тему»: «Уроки фарси», реж. Вадим Перельман.

Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России»: режиссёр Елена Якович.

7-й Московский еврейский кинофестиваль прошёл в Москве с 3 по 12 октября. Площадками киносмотра стали киноцентр «Октябрь», кинотеатры «Иллюзион» и «Москино Звезда», Центр документального кино, а также Еврейский музей и центр толерантности.

Фестиваль был реализован при генеральной поддержке Федерации еврейских общин России, Фонда Blavatnik Family Foundation, Фонда «Генезис», Министерства культуры РФ, Еврейского музея и центра толерантности, проекта «КАРО.Арт», AZIMUT Hotels.

Лучшие работы разных жанров на еврейскую тематику были представлены зрителям, которые могли посетить не только показы картин, но и мероприятия из образовательной программы — Q&A с создателями проектов, дискуссии и круглые столы. Еврейский музей и центр толерантности организовал специальную антисионистскую программу, проведя несколько public-talks и киносеансов в её рамках. Из нововведений 2021 года — презентация секции VR-кино и пометка Kosher Style, которой обладают все фильмы программы.

»Очень радостно, что фестиваль состоялся. В первую очередь это следствие поддержки наших партнёров и работы фестивальной команды. За что всем большое спасибо! Очень хочется надеяться, что все нововведения этого года — такие как секция VR-кино и новая награда за фильм с наибольшим образовательным потенциалом, — станут частью фестиваля в будущем. Ну и нельзя не сказать о фильме Закрытия фестиваля: это уникальная документальная работа, мирового уровня. И огромное спасибо создателям и за этот фильм и доверия фестивалю его Российской премьеры», — заявил генеральный продюсер 7-го МЕКФ Егор Одинцов.

Более 50 работ со всех концов земного шара стали участниками разных программ 7-го Московского еврейского кинофестиваля. География мероприятия огромна — фильмы из США, Латвии, Италии, Аргентины, Германии, Польши, Великобритании, Франции, Португалии и Израиля были представлены зрителям фестиваля. Для многих картин эти показы стали европейскими и российскими премьерами.

«С каждым годом фестиваль становится всё лучше и лучше. Я желаю, чтобы в следующем году залы были по-настоящему полны, чтобы все были здоровы, а мы искали себя и Бога — и искали друг друга, конечно же», — подчеркнул продюсер 7-го МЕКФ Константин Фам.

фото предоставлены организаторами кинофестиваля Гости 7-го МЕКФ

«В этом году фестиваль получился очень разнообразный и живой, картины вызывали много споров и дискуссий, можно сказать, что он прошёл с большим интересом для всех зрителей. Показ на закрытии фестиваля киноработы Сергея Владимировича Лозницы «Бабий Яр. Контекст» был невероятно значим. Не только потому, что в этом году 80 лет со дня трагедии, но и потому что фильм являет собой подробное документальное исследование феномена массового уничтожения евреев на оккупированных территориях бывшего Советского Союза. Трагедия Бабьего Яра ещё до недавних лет была мало исследована и мало освещена, несмотря на увековечивание памяти о ней во многих произведениях искусства. Фильм Сергея Лозницы важен и как продолжение рефлексии о Холокосте в творчестве, и, в первую очередь, как способ изучения тех событий, благодаря которому исторический факт не будет подменён вымыслом — случайно или злонамеренно», — подвёл итог президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Режиссёр, продюсер, актёр и сценарист Вадим Перельман представил свою работу «Уроки фарси» на специальном показе, после которого ответил на вопросы зрителей.

«Спасибо огромное фестивалю за приглашение, за честь быть председателем жюри с такими потрясающими людьми. Действительно, я бы сказал, были три-четыре великолепных фильма, из которых сложно было выбрать лучший, но мы сошлись в наших взглядах. Картина «Город у реки» — эпическая, но при этом тонко сделанная, ты просто чувствуешь её. Великолепная работа», — отметил Вадим Перельман.

Советник председателя совета директоров фонда «Генезис» Дмитрий Дикман, вручая награду за фильм с наибольшим образовательным потенциалом, сказал: «Перед нами стоял очень сложный выбор. О том что программа фестиваля год от года становится насыщеннее и ярче, мы, конечно, знали, — поскольку фонд «Генезис» поддерживает Московский еврейский кинофестиваль уже много лет. Но в этом году — действительно, просто один фильм лучше другого. И тем не менее, мы выбрали фильм «Дети Уиндермира». В нем режиссер Майкл Сэмюэлс затронул очень большой спектр важных тем: тут не только история Катастрофы, но и жизнь после нее, преодоление травм, взросление, возможность и невозможность понять другого человека, способность найти и обрести себя».