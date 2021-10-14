Мадрид, 14 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Генеральный комиссариат информации Национальной полиции задержал в Мадриде и Барселоне пять человек, которые входили в ячейку, связанную с джихадистским терроризмом. Об этом сообщает испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Четверо из задержанных жили в Барселоне, еще один находился в Центре для интернированных иностранцев в Мадриде. Четверо из них были отправлены в тюрьму, а пятый уже находился в заключении. Они обвиняются по ряду пунктов — в частности, в членстве в террористической организации.

Группу, предположительно, возглавлял человек, которого они называли «Шейх» — Джеке, который уже был арестован в 2016 году в Турции, когда он пытался проникнуть в зону конфликта, чтобы вступить в террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает полиция.

Оперативники обнаружили, что один из членов группы договаривается о приобретении автомата Калашникова, поэтому было решено провести операцию. В ходе проведенных обысков было найдено, в частности, несколько мачете и около 70 патронов. В последние дни, напоминает издание, французская полиция перехватила поставку оружия такого типа из США, приобретенного через даркнет.