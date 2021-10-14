Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 14 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура проверяет инцидент в Николаевске-на-Амуре по факту отказа 13 октября двум пассажирам в регистрации на рейс №4598 в аэропорту вылета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

(сс) Adrian Pingstone Самолет

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Предварительно установлено, что перед вылетом рейса по маршруту «Николаевск-на-Амуре — Хабаровск» авиаперевозчик «Аврора» произвел замену воздушного судна, в котором оказалось меньше мест — 67. Изначально было продано 69 авиабилетов.

В результате, двум пассажирам, при наличии купленных заранее билетов, отказано в вылете.

От одного из пассажиров в аэропорту получено письменное обращение о проверке законности действий авиаперевозчика.

«В ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку действиям авиаперевозчика по соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из трёх беременных женщин, которых перевозили санитарным рейсом из Мирного в Якутск, родила ребёнка в полёте. Роды прошли благополучно.