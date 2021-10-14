Москва, 14 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Нефть еще немного подешевела по итогам торгов 13 октября, хотя к закрытию смогла минимизировать потери, вернувшись выше отметки 83 доллара за баррель. Сегодня, 14 октября, нефть марки Brent вернулась к росту и снова метит на уровень 84 доллара на фоне проявления интереса к риску на глобальных площадках в целом. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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По его словам, котировки слегка просели накануне несмотря на падение доллара, который показал негативную реакцию на протокол заседания ФРС. По сути, отметил он, Центробанк подтвердил намерение приступить к сворачиванию стимулов, но выбрал осторожную риторику, которая и спугнула «долларовых быков». Тот факт, что Brent не смогла воспользоваться ослаблением USD, может говорить об исчерпании потенциала роста цен на данном этапе. С другой стороны, ожидания перехода с дорогого газа на нефть в этот отопительный сезон помогают Brent удерживаться на плаву, заявил эксперт.

Тем временем, добавил он, отчет API оказался неоднозначным. Статистика отразила рост запасов сырой нефти на 5,2 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как запасы бензина и дистиллятов сократились на 4,6 млн и 2,7 млн баррелей соответственно. Минэнерго США, которое 14 октября представит свой официальный отчет по запасам, предупредило, что добыча в стране снизится в этом году сильнее, чем ожидалось ранее, отметил Дадашев.

По его словам, сейчас фьючерсам в идеале нужно удержаться над отметкой 82 доллара и вернуться выше 84 доллара. Продолжение «бычьего» сценария не исключается, однако риски коррекции постепенно нарастают — рынку нужно снять техническую перекупленность, накопившуюся за время ралли, добавил эксперт.