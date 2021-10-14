Москва, 14 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Таганском районе Москвы приведут в порядок Калитниковский пруд, сообщает 14 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Марина Захарова ИА REGNUM Пруд

Водоём обмелел и зарос водорослями, при этом толщина донных отложений местами достигает трёх метров. Из пруда планируют извлечь 23 тыс. кубометров ила, а затем сформировать новую форму дна и создать водоупорный слой, который позволит в дальнейшем избежать обмеления.

Возле водоёма создадут четыре зоны биоплато, где высадят ирис обыкновенный, ирис болотный, кубышку желтую. Данные растения предотвращают цветение воды и служат укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц. Также будет приведена в порядок береговая линия. Работы планируется завершить до конца 2021 года.