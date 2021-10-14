Копейск, Челябинская область, 14 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Челябинской области убийца 14-летней девочки и 15-летнего мальчика не сумел выйти из колонии. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Ходатайство рассмотрел суд Копейска. Осуждённый просил заменить наказание более мягким. Но прокуратура выступила против. В итоге суд отказался удовлетворять эту просьбу.

Убийство с особой жестокостью житель Сатки совершил в июле 2003 года. 23 августа 2004-го Челябинский облсуд назначил ему 25 лет колонии.