Москва, 14 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Предмет «Физическая культура» не планируется включать в Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников. Об этом 14 октября заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает корреспондент ИА REGNUM.

На занятиях физкультурой в школьном спортзале. 1960-е

По словам чиновника, это невозможно даже с юридической точки зрения. Хотя желающих сдать физкультуру среди школьников, наверняка будет не мало, добавил он.

«Думаю, желающих было бы много. Я тоже в свое время сдал бы физкультуру. Но экзамен по этому предмету не предусмотрен государственными стандартами. И мы не можем проводить аттестацию по нему. Физкультура важный предмет для здоровья всех, здесь иные методы популяризации надо использовать, нежели экзамен», — сказал Музаев.