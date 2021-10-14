Москва, 14 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В 2022 году в России планируется провести полноценные Основные государственные экзамены для учащихся девятых классов школ. Об этом 14 октября заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, в 2020 и 2021 году провести экзамены в полноценным формате не представлялось возможным. Это негативно сказывалось на мотивацию детей к учебе. Поэтому было принято решение провести ОГЭ в обычном формате.

«Наше предложение, которое мы отдаем в Министерство просвещения, — вернуться к порядку, который был раньше. И проводить экзамены в том же порядке, как и раньше. Поэтому я попросил бы всех школьников готовится к четырем экзаменам — обязательному русскому и математике и двум по выборам», — сказал Музаев.