Уфа, 14 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате наезда автомобиля на лошадь в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что вечером 13 октября на 131 км автотрассы Белорецк — Учалы — Миасс в Учалинском районе автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 31-летний мужчина, наехал на лошадь, а после съехал в кювет.

«В результате аварии водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Животное погибло», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка ведут поиски хозяина животного и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе автомобиль врезался в электроопору.