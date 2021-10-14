Токио, 14 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Lexus официально представил внедорожник LX четвертого поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Lexus Lexus LX

Внешне новинка сильно не изменилась. В лицевой части модели установлена модернизированная веретенообразная радиаторная решётка и немного подкорректированная головная оптика с умной системой управления дальним светом BladeScan.

Основные новшества у машины внутри. Автопроизводитель оснастил внедорожник современной модульной «тележкой» GA-F. Теперь автомобиль стал на 200 кг легче и на 20% жестче. Также новое авто может похвастаться модернизированной настраиваемой подвеской и более низким центром тяжести.

Основным силовым агрегатом у модели является 3,5-литровый турбированный мотор производительностью 415 л. с. (650 Нм).

Ранее в России был представлен рестайлинговый внедорожник Lexus GX 460 с новой мультимедийной системой. Автомобиль имеет систему постоянного полного привода, двухступенчатую раздаточную коробку с понижающей передачей, а также систему поддержания постоянной скорости на бездорожье.

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