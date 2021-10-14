Екатеринбург, 14 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию с тлеющим торфяником. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Также Евгений Куйвашев призвал горожан быть особенно осторожными: не находиться долго на улице, носить маски, не открывать окна. Он отметил, что надеется на снижение пожарной опасности к концу недели, поскольку синоптики прогнозируют дожди по области с 16 октября.

В Свердловской области сохраняется противопожарный режим. Однако ситуация контролируемая и угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге все еще тлеют торфяники. Перекрыт выезд на ЕКАД и участок на Каменском тракте, ученики школы № 215 микрорайона Солнечный Екатеринбурга отправлены на дистанционное обучение.