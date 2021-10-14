Москва, 14 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Соцсети удивлены заявлением спецпредставителя США Эберхардта, потребовавшего у российских властей убрать ракеты из Европы. Многие люди напомнили, что Вашингтон вообще-то вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Так какого рожна России теперь указывают, где место ракетам в России? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.

SpaceX-Imagery Пуск ракеты

«Ну какая же наглость! Они давным-давно вышли из этого договора, попутно оклеветав Россию, а теперь еще и хотят обвинить Россию в нарушении договора, давно ими расторгнутого! Очередная порция наглой лжи», — отметил Денис Чистов.

«Американцы сами вышли из этого договора, так что пусть помалкивают, а ракеты мы поставим там, где нам удобно, даже если это не входит в их планы!» — поддерживает Сергей Семёнов.

«Договор-то сдох. Чего теперь-то рыпаться. Сами ж вышли из него, теперь-то что бухтят?» — задается вопросом Георгий Мостовой.

«Несчастные американские чиновники страдают деменцией. Забыли, что вышли из этого договора. Россия тоже из него вышла вслед за США. А может быть, это просто наглость американцев?» — задают вопрос Анатолий Фёдоров.

«Если только на Кубу и в Мексику перенести», — предлагает Александр Закупин.

«Новое слово в дипломатии и психиатрии. Если американцы вышли из ДРСМД, то это означает, что не соблюдать договор имеют право только «исключительные», а Россия обязана его неукоснительно соблюдать», — иронизирует N.

«У жены на кухне пусть требуют. Пусть убираются из Европы, нечего им за 1000 км свой нос совать куда не надо…» — поддерживает Николай Раевский.

«Чёт борзануто он это заявил. Не они ли нашпиговали по всему миру свои ракеты, даже на Австралию уже замахнулись», — отмечает Олег.

«Европа, по урокам географии, доходит до Урала. Это наша территория, и где хотим, там размещаем какие нам хочется ракеты. А может, нам также потребовать от США убрать с Аляски все ракеты и наступательное вооружение?» — вопрошает Олег Гайдамако.

«Подобные утверждения только подтверждают то, что американское руководство по своей компетентности вплотную приблизилось к странам 3-го мира. Но, я уверен, всё впереди, и дно они пробьют», — считает «Билл».

"Может быть, им дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Боятся, и правильно боятся», — иронизирует А.

«Бобики, мы на своей территории что хотим, то и делаем. Это вы шляетесь по всему миру и устраиваете провокации», — поддерживает Армений Новиков.

«Да что уж там мелочиться-то. Потребовали бы сразу разоружиться, ведь мы своей модернизацией и поставками новой техники в войска ну просто все их планы рушим. То бы они спокойно могли, как в Югославии и Ираке, сценарий отработать, а тут ну никак не получается. Они же не привыкли в ответ огребать. А то, что огребут капитально, это к бабке не ходи. Ни одной базы в Европе не останется. Вот и воют, вот и требуют…» — поделился мнением Алексей Коршунов.

«Моськи…» — заметил пользователь под псевдонимом «Министр Правды».

«Потребовать от США, чтобы они убрали свои ракеты из Европы на свой континент», — предлагает Вячеслав Гаджиев.

«Как только они начинают делать эти заявления РФ, нужно автоматически приводить боеголовки в первую ступень готовности пуска, немного подождать, и они там начнут менять свою говорильню», — считает Валерий Конрад.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. В начале августа того же года министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения. Предложение убрать российские ракеты из Европы прозвучало в заявлении спецпредставителя президента США Джеффри Эберхардт, сообщает РИА «Новости».