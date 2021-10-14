Омск, 14 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Почётный гражданин Омской области Николай Лицкевич скончался на 85-м году жизни.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в региональном правительстве, омский губернатор Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким Николая Лицкевича.

«Для него никогда не было невыполнимых задач. Он всегда добивался поставленных целей, был человеком слова и дела», — подчеркнул Бурков.

Николай Лицкевич родился в Омске в 1937 году. С 1975 года возглавлял ЗАО «Омскгражданстрой». С 2000 года был председателем омской региональной общественной организации «Союз строителей». С 2012 года являлся президентом Союза строителей Омской области. Член трёх созывов региональной Общественной палаты. Награждён орденом Почёта, медалью «Ветеран труда», знаком «Почётный строитель России» и другими.