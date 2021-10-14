Курган, 14 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Власти Кургана намерены перевести все дома на магистральное газоснабжение. Об этом сообщил в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Зауралья Вадим Шумков.

(сс) MichaelGaida Газовые баллоны

Он отметил, что со стороны областных властей необходима для реализации планов финансовая поддержка.

«Поддержим. Со своей стороны, попросил отдельное внимание уделить вопросам безопасности. Это крайне важно», — подчеркнул Вадим Шумков.

Напомним, на сегодня в нескольких десятках домов в Кургане до сих пор используется сжиженный газ в баллонах.