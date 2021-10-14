Москва, 14 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Преподаватель московского Педагогического колледжа № 10 Мария Шарапова завоевала первое место на федеральном этапе конкурса «Бюджет для граждан», сообщает 14 октября пресс-служба департамента финансов Москвы.

Андрей Пронин ИА REGNUM Видео на память

Работа Шараповой признана лучшей в номинации «Лучший видеоролик о бюджете». Также на первом месте оказались педагоги московской школы № 656 имени А.С.Макаренко. Они завоевали победу в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Второе место в номинации «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации» занял проект студентов Германа Любатурова и Ольги Тетеневой.

Как уточняется, всего в 2021 году на участие в конкурсе поступило 328 работ из 47 регионов.