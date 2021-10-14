Гай, Оренбургская область, 14 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В городе Гае Оренбургской области четверо детей в возрасте от четырех месяцев до семи лет сутки сидели в заточении. Они находились в запертой квартире без присмотра взрослых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области В квартире, где были заперты четверо детей

Когда информация о запертых маленьких детях поступила в полицию, на место оперативно выехали инспектор группы по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции. Правоохранителем удалось связаться с бабушкой детей и открыть дверь в квартиру. В помещении царила антисанитария. Детей накормили, провели гигиенические процедуры и определили в Орский специализированный дом ребенка и реабилитационный детский центр «Островок» в Гае.

Как оказалось, мать детей находилась в Орске. В отношении женщины возбудили административное дело за неисполнение родительских обязанностей. Установлено, что семья переехала в Гай из другого города и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла. Сейчас семья поставлена на профилактический учет в полиции.