Брянск, 14 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Двух мужчин, занимающих высшее положение в преступной иерархии, задержали полицейские в Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Оперативники выяснили, что в марте 2020 года уроженец одной из стран ближнего зарубежья по видеосвязи принял участие в собрании «воров в законе». Так ему присвоили негласный статус и определили зоной «ответственности» территорию Брянской области. Мужчина, используя свои «полномочия», позднее присвоил криминальный статус ранее судимому жителю Карачевского района и поручил ему заниматься криминальным сбором денег в регионе, а также оказывать материальную поддержку заключённым.

Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ задокументировали противозаконную деятельность этих граждан и задержали их. Возбуждены уголовные дела, подозреваемых заключили под стражу.