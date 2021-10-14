Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Молодой житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела после того как на большой скорости пронесся по центру Петербурга, совершив «прыжок» на Дворцовой набережной. О привлечении его к уголовной ответственности 14 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служа ГУ МВД по СПб и ЛО Любитель быстрой и опасной езды Сергей.

Явное пренебрежение к правилам дорожного движения водитель автомобиля Škoda проявлял несколько дней назад на улицах Северной столицы. Ночью 12 октября одна из его поездок по Дворцовой набережной была запечатлена камерами мобильных телефонов очевидцев и попала в социальные сети. После этого на запись обратили внимание сотрудники полиции. Изучив видеозапись того, как неизвестный водитель на несется на высокой скорости, выбивая искры, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу об умышленности действий нарушителя.

«С учетом этого автомобиль был квалифицирован как орудие преступления, и в отношении неустановленного «лихача» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — пояснили в Главке МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого — это 26-летний житель Красноярска Сергей, который проживает в Невском районе Петербурга на улице Дыбенко. Вечером 13 октября за ним пришли сотрудники уголовного розыска. А позже из гаража был изъят и автомобиль.

«После проведения процессуальных действий подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в полиции.

Отметим, на своей личной странице «гонщик» признался, что совершил опасные маневры на общественной дороге и понимает, что его привлекут «за эту дичь в городе». Однако о содеянном не жалеет и даже в отделе полиции не раскаивается в нарушении ПДД.