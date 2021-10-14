Прибывшие в Индонезию граждане должны пройти пятидневный карантин
Джакарта, 14 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Правительство Индонезии издало новые правила, касающиеся протокола здравоохранения во время пандемии, сообщает Kompas.
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По прибытию в Индонезию иностранные путешественники должны пройти пятидневный карантин.
Иностранные граждане смогут самостоятельно пройти карантин в своих резиденциях.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число положительных случаев снизилось до 23,3% за последнюю неделю.