Южно-Сахалинск, 14 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В северных районах Сахалина 15 октября ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 22 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Росгидромета.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

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Сильные осадки прогнозируются в Охинском, Ногликском, Тымовском и Александровск-Сахалинском районах. Температура воздуха на севере области днём составит +2…+7°С, ночью −3…+2°С.

Спасатели направили в эти районы экстренные предупреждения.

В южных районах Сахалина 15 октября также пройдут дожди, но, по прогнозам синоптиков, они будут умеренными, местами — небольшими. Ветер ожидается днём от 9 до 14 м/с. Дневные температуры воздуха составят +8…+13°С, ночью +4…+9°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате прихода балканского циклона в четверг, 14 октября, в столице России ожидаются ливневые дожди, в результате которых может выпасть до 20% месячной нормы осадков.