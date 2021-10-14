Владивосток, 14 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Приморье подвели итоги регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России-2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Цитата из сериала «Пациенты» США 2008-2010 У психолога

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Участники представили жюри свои профессиональные портфолио и конкурсные материалы. Судейская коллегия определила победителей и лауреатов.

Первое место присуждено Ольге Катрич из школы №8 села Спасское Спасского района. Второе и третье разделили учителя Пограничной специальной (коррекционной) школы-интерната Александр Бадак и Ольга Бондарь.

Лауреатами конкурса стали педагоги-психологи из школы №25 Уссурийска Ольга Бубнова и школы №5 Спасска-Дальнего Екатерина Карсункина.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке открыли центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Твой Маяк». Специалисты будут помогать скорейшей социализации детей с особыми образовательными потребностями в обществе, способствовать их социальной защищенности и разрешению всевозможных проблем, затрагивающих их интересы.