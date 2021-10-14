Москва, 14 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. МЧС РФ приступило к доставке 270 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, сообщает 14 октября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

«МЧС России доставит 270 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Из Донского спасательного центра автомобили выдвинулись в Донецкую и Луганскую области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают всё возможное в рамках международного права для гуманитарной помощи Донбассу.

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