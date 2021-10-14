Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 14 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Технический директор Специального плана гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском (Pevolca), Мигель Анхель Моркуэнде вновь заявил о том, что вулкан затронул лишь около 8% поверхности острова, а это значит, что 92% территории не затронуто напрямую или затронуто в меньшей степени. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Лава

По этой причине он вновь повторил, что Пальма — безопасный остров и что, за исключением долины Аридан, на остальной части острова «жизнь идет нормально».

Специалист также уточнил, что рыба, выловленная на острове и доступная его жителям, — это «качественная рыба, такая же, какой она была до извержения вулкана». Он подчеркнул, что Ла Пальма — «абсолютно стабильный остров», поэтому «не существует никаких явлений, которые позволили бы нам быть уверенными в том, что на острове в любой момент может возникнуть нежелательная ситуация с точки зрения геологической стабильности».

Моркуэнде подчеркнул важность донесения этой идеи нормальности и того, что остров Пальма «безопасна, стабильна и может заниматься такими видами деятельности, как туризм и другими», и что «есть много людей, которые зависят от этих видов деятельности, поэтому плохое понимание ситуации приводит к тому, что у этих людей возникают экономические проблемы».