Челябинск, 14 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Челябинской области 13 октября зафиксировали 410 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них два школьника. Всего в регионе выявили уже 103 108 заразившихся. Выздоровели 86 765 пациентов.

Число больных COVID-19 выросло до 11 270 человек. Скончались от ковида ещё 27 граждан.