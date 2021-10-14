Москва, 14 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания, находясь в Москве, обсудил вопросы безопасности в Закавказье с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного российского ведомства.

Минобороны России Военнослужащие российской военной базы в Абхазии

Сообщается, что темой переговоров также были вопросы модернизации вооруженных сил Абхазии. Глава Минобороны РФ отметил заинтересованность Москвы в сильной армии в республике, а также указал на важность российского присутствия в регионе.

«Для нас крайне важно, чтобы вооруженные силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим удалять достаточное внимание функционированию седьмой военный базы, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности», — сказал Шойгу.

Бжания в свою очередь отметил, что в Абхазии благодарны Шойгу, а его имя там ассоциируется с помощью в трудные времена. Глава республики в качестве примера привел мобильный госпиталь МО РФ, который уже второй раз приехал в Сухум, чтобы помогать в борьбе с эпидемией коронавируса.

Стоит отметить, что Бжания находится в Москве с рабочим визитом с 8 октября.