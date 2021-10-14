Минск, , 10:01 — REGNUM Белоруссия перестала принимать назад мигрантов, которые через территорию страны попали в Евросоюз. Соответствующий закон, приостановивший соглашение с ЕС о реадмиссии, подписал белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Соглашение о реадмиссии определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания в Белоруссии. Ранее в пресс-службе главы государства заявили, что Белоруссия замораживает свои обязательства из-за «недружественных действий, предпринятых ЕС и его государствами-членами».

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